Faltan números en las calles pacenses

Comenta Compartir

Podía titular esta carta a la directora «los números cantan» pero no, no cantan porque ni siquiera aparecen los mismos y lo siento, y no ... por la larga caminata que me he tenido que dar para buscar un determinado número en una determinada casa u oficina en una calle de Badajoz. Me explicó: días pasados tuve que retirar una carta de un organismo oficial, pero enviada a través de una agencia de reparto de mercancía oficial, una agencia que se encuentra en la calle Julio Cienfuegos Linares. Por mucho que pregunté en determinados organismos de dónde procedía la carta, nadie atinaba para darme una «pista» y poder saber dónde estaba la mencionada callé. Al final hice lo más lógico, marcar el número de la Policía Local y, tras buscarme en su callejero, el agente que me atendió amablemente me indicó donde se encontraba y junto a qué establecimiento se encontraba la calle. Solo me quedaba encontrar el número y aquí empezó mi odisea, la calle en cuestión es paralela a la avenida de Elvas desde la rotonda del parque de Obras Públicas hasta el Puente Real, junto al Mcdonalds, en dicha calle, al menos en los números pares, no aparece ningún número de identificación del domicilio, vivienda o industria, así que, para poder ganar esta batalla, me puse manos a la obra y pregunté en negocios que aparecían abiertos, preguntaba el numero de ese o aquel establecimiento y, por deducción, acerté al final con el número donde tenía que dirigirme, que por cierto era el uno de doble dígito pero por circunstancias se le había caído uno de los dígitos según me manifestaron en el establecimiento. Ya que lo que me había sucedido no me parecía lógico, me puse a mirar en algunas de las calles de la ciudad de Badajoz y créanme que no es solo la calle en cuestión, existen muchas más calles a las que los números brillan por su ausencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director