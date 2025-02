Esperas en la sanidad

Se podría escribir un libro con tantas páginas como el Quijote sobre el tema de la Seguridad Social y la atención administrativa con los pacientes ... a los que tienen que atender, ya sea en el Hospital Universitario como en el Perpetuo Socorro de Badajoz. Una más me ha ocurrido antes de dos intervenciones quirúrgicas programadas. Para el día 5 de julio fui citado en el servicio de Cirugía mayor ambulatoria y en la misma cita me comunican (en observaciones) que debo presentarme a la cita (no indican para qué es la cita pero tengo que acudir (textual) «a la consulta de cirugía con un preoperatorio realizado previamente en su médico de familia, quien le facilitará los volantes. Una analítica completa de preoperatorio. Un electrocardiograma que deberá traer en mano el día de la consulta».

El día citado me presento en las dependencias y se supone que me iban a intervenir de dos problemas, el primero una hernia inguinal Y el segundo un fibrocele. Tras rellenar documentos, autorizaciones, domicilio y aviso de que tiene que acompañarme un familiar una vez finalizada la operación y de que no podré conducir durante unos días, me pasan a una doctora que, previa comprobación, me comunica que el segundo de los casos lo tiene que ver un urólogo y ya me avisará. En el de la cirugía de la hernia inguinal, me observan la misma y tras comprobar la situación, me pasan a la anestesista, que hace las anotaciones correspondientes, comunicándome que lo más probable es que me intervengan en septiembre de este año (ya me habrán caducado las pruebas del preoperatorio).

Ah, tengo una prostatitis desde hace más de un año con tratamientos, después de un año de espera, recibí hace un mes una llamada indicándome que si me interesa operarme en la clínica Quirón de Cáceres, les digo que sí, pero hace un mes y hasta hoy. De los 180 días que marca el protocolo, yo ya me he pasado tres pueblos. Eso sí, mucho personal administrativo.