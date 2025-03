Deficiencias en Badajoz

Comenta Compartir

Se están realizando obras en varias calles del centro y Casco Antiguo de Badajoz con el fin de darle más espacio a los peatones en ... detrimento del aparcamiento y la circulación. Esto supone un problema para los conductores, que a veces se las ven y se las desean para poder circular y no digamos aparcar. Hay pocos jardines, iluminación deficiente, semáforos más bajos y eso sí, cámaras de vigilancia para que no se pase ningún conductor de coches o motocicletas, aunque no se incluyen los patinetes eléctricos (a estos impunemente se les permite saltarse a la torera la norma de no circular por aceras y a más velocidad de la permitida) o las bicicletas. Tan dificil lo ponen, que para aparcar en la plaza de Santa María hay que subir a la plaza de San José o Concepcion, única vía de acceso para los particulares, y está prohibido circular por Menacho, Francisco Pizarro, Muñoz Torrero, Plaza de la Soledad o Arias Montano. Como de costumbre, las obras de reparación están quedando bien para unos y son desastrosas para otros, si tenemos en cuenta que han dejado para otra vida la reparación de lo que está justo al lado de las actuales obras. Faltan baldosas en toda la calle Juan Carlos I, los soportales son un desastre, los techos se están desprendiendo, las luminarias son deficientes, en algunos casos se omite la norma de accesibilidad, hay suciedad por doquier, aunque parte de culpa la tengan los ciudadanos. El servicio de limpieza está más descuidado que con el anterior concejal de Vox. Hay muchos contenedores soterrados pero pocos donde más falta hacen, sobran en calles de 50 metros o como en la avenida de Europa, donde hay exceso de ellos a ambos lados de las aceras, los tienen para todos los desechos: calzado, aceite, papel, comida, vidrio... y en el Paseo Fluvial uno exclusivamente.

Por cierto, en el artículo 49 de la Constitución ha sido sustituida la palabra «disminuido» por «persona con discapacidad», y en Badajoz existen señales de tráfico y otros indicadores con la primera de las palabras.

Cartas a la directora