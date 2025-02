No merece la pena comentar las informaciones inexactas aparecidas en esta sección dedicadas al mundo del toro y en especial atención a la asistencia de ... público a las corridas de toros, desde hace unos años con motivo de la crisis que a todos los sectores atañe, llámese fútbol, carreras de coches o motos. La crisis les ha afectado a las corridas de toros como también ha ocurrido con los actos culturales que cualquier asociación que se preste organice, exposiciones, charlas, coloquios, conferencias, aunque estas ultimas están proliferando tanto que se están pareciendo a las ferias taurinas de Madrid, que cuenta entre corridas de abono de la tradicional feria, más una feria de otoño, este año se han dado 60 festejos entre de toros, novilladas y rejones. Para un aforo de 23.798 localidades, los llenos de esta temporada han sido más que aceptables, teniendo en cuenta que se han vendido 17.000 abonos fijos.

Sevilla, con dos ferias y algunas corridas sueltas sin sujeto a días necesariamente, Valencia con otras dos ferias, Albacete considerada una de las ciudades más taurinas de España con 10 espectáculos al año (es la tercera feria mas importante de España tras Madrid y Sevilla), Pamplona, Bilbao, Antequera, Ciudad Real o Valladolid son algunas ferias taurinas en las que el público ha asistido en mayor número y no con carteles de lujo, entre otras cosas porque los percances convertidos en cogidas graves o menos graves han permitido a los contendientes ceder su sitio.

Si contamos con plazas como las de Badajoz, en la que la empresa ha optado por una miniferia, Mérida, Cáceres o Plasencia, pueden los detractores de la Fiesta Nacional manifestarse diciendo que la asistencia a las corridas de toros son mínimas, y si contamos que la Monumental de Barcelona ya no existe por culpa de los políticos a los que no les gustan los toros, estamos a punto de llenar las plazas donde se nos permiten ver corridas de toros y decirle a los detractores que no vengan que les molesta hasta el humo de los puros. Y la próxima vez, a la hora de contar asistencia de público, empiecen por Olivenza en marzo y se van por Pamplona para ver llenos de público.