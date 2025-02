Aceras de Badajoz

Tenemos en nuestra ciudad de Badajoz unas aceras que determinan el trabajo o los trabajadores que no nos hacen falta a tenor de los defectos ... que se pueden reparar.

Caminando por la vía, a través de las parte dejada para los viandantes, es un sinvivir para caminantes y muy especialmente para los que padecen alguna discapacidad sea de extremidades o en la vista.

En este último caso me invita a comprobarlo un asiduo caminante (que sufre las inclemencias de los baches) y lector del diario HOY, Manolo Magallanes, conocido por todos nosotros, enviándome unas fotos que ha hecho en diversos puntos de la ciudad y que he podido comprobar en las mismas que se puede apreciar los defectos de diversas arquetas que tapan las conducciones eléctricas, de gas, de telefonía, de agua (potable) o de servicio semafóricos. Por reseñar algunas de ellas, en la avenida de Colón, a unos cuantos metros de la avenida de Santa Marina, existen sendas tapas que fácilmente cuando salga esta carta ya se habrán caído y hundido en su fondo.

En la calle Menacho, se han quitado o talado algunos árboles quedando el recinto arriate donde estaba en su día el arbolito. En la plaza de Santo Domingo, dos hermosos agujeros de un metro cuadrado junto a los veladores de una cafetería/bar, justo por donde tienen que atravesar los viandantes cuando están colocados los veladores, y justo al lado de un banco (se supone) de granito que tiene una inscripción conmemorativa. Últimamente se llevan la peor parte los pasos de peatones, estos en un porcentaje alto, están desconchados, saltada la pintura, todo ello hace imposible no dar un tropezón en los mismos. Los viales de exclusividad para bicicletas están proliferando por la ciudad, cada día tienen más prioridad las bicis y sus conductores.

Claro que se les está olvidando o no se lo han comunicado a los ciclistas que las aceras no son prioridad de ellos, que para eso se les ha regalado un carril bici muy bien señalizado y hasta con colores «bellos» algunos. Al parecer, se sigue sin una norma de circulación para conductores de patinetes eléctricos, circulan impunemente por las aceras, algunos a más de 40 km/h, sin cascos y sorteando a los viandantes, sin seguro la mayoría, provocando accidentes a ellos primero y a los atropellados después, la responsabilidad civil de los menores se supone que está garantizada, la de los adultos lo dudo. Por favor que no se eche en saco roto o en la papelera del responsable de turno, alcalde, concejal o policía.