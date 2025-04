Don Benito y Villanueva

Comenta Compartir

Había una vez dos pueblos que se llenaban de manías persecutorias por ver cuál era más importante. Los que visitábamos por motivos profesionales ambos pueblos ... nos sentíamos agradecidos por la acogida que nos dispensaban. Si Don Benito se portaba bien, Villanueva lo intentaba hacer mejor para suscitar la envidia de los primeros. Entre unos y otros no querían la unión, pero en cierto modo lo deseaban tanto que las inversiones públicas que se hacían en mitad del camino llevaban el nombre de los dos pueblos: grandes almacenes, residencia de la Seguridad Social, colegios etc. En épocas anteriores, para no llegar a un acuerdo al principio Don Benito crecía con sus construcciones e industrias hacia Mérida distanciándose de su contrincante, y Villanueva hacia Ciudad Real. Llegó un día que empezaron a crecer desde Villanueva a Don Benito y viceversa y hete aquí que con el paso del tiempo y sin que se dieran cuenta se están convirtiendo en una sola ciudad y sus mandatarios se pusieron manos a la obra para unirlas para crecer juntos. Solo falta conseguir la autovía a Ciudad Real, y para eso hay que poner de acuerdo al Gobierno de Sánchez y los alcaldes.

