Innovación, digitalización y sostenibilidad agroalimentaria

El sector agroalimentario es el pilar que sustenta la economía rural; las actividades agrarias, forestales y la transformación alimentaria deben estar en el centro de ... cualquier iniciativa que busque dinamizar nuestro mundo rural.

En los últimos años se ha hablado mucho sobre el papel esencial de la actividad agraria. La pandemia reforzó la visibilidad de nuestra cadena alimentaria, en ningún momento los consumidores tuvieron dudas de que los 'lineales' iban a estar abastecidos de productos seguros y suficientes.

Para seguir tensando la producción alimentaria, la guerra de Ucrania provocó el incremento del precio de los medios de producción que, junto con la puesta en marcha de ciertas normativas, hizo estallar al sector agrario, movilizándose de forma conjunta en toda Europa.

«Tenemos que esforzarnos para recuperar las explotaciones marginales»

Y, para finalizar, la secuencia de agravios, la irrupción en los últimos meses de los aranceles del Gobierno de Estados Unidos vuelve a tensionar el precio de los alimentos, y, en definitiva, la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Por otra parte, muchas de las explotaciones agrarias gozan de escasa rentabilidad, circunstancia que, si la unimos a que la imagen que se proyecta en algunas ocasiones del sector no es la más adecuada, provoca que la actividad agraria resulte poco atractiva para los jóvenes, lo que dificulta el relevo generacional.

De forma simultánea, han sido muchos los agentes económicos que, atraídos por la estabilidad de la tierra como activo y lo estratégico de la producción alimentaria, se han acercado a invertir en el sector agrario.

Como se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas, la actividad agraria es una barrera importante para evitar y parar los incendios forestales, por lo que de forma urgente tenemos que sumar esfuerzos para recuperar las explotaciones de terrenos marginales.

Analizando el sector agroalimentario en Extremadura, contamos con unos medios de producción de primer nivel. Los agricultores y ganaderos son unos auténticos expertos en la gestión de sus explotaciones, que se agrupan en cooperativas eficientes y profesionales. La red de técnicos que trabajan en el campo son los principales eslabones para asegurar la calidad y seguridad de nuestros alimentos, y la industria alimentaria, con unos medios de producción tecnológicamente avanzados, sitúa a Extremadura a la cabeza de muchos subsectores agroalimentarios españoles: olivar, fruta de hueso, tomate, tabaco, ganadería extensiva, etc.

Podríamos poner muchos ejemplos de cultivos punteros a nivel mundial. Baste el ejemplo del tomate para industria, que en estos días circula por nuestras carreteras. Desde el año 2000 hasta el 2024 se ha duplicado prácticamente la media de producción de nuestros campos, pasando de 59 toneladas por hectárea, hasta alcanzar casi las 100, utilizando mucha menos agua y fertilizantes, además de realizar tratamientos fitosanitarios con materias activas muchos más respetuosas con el medio ambiente.

Este milagro productivo ha sido posible gracias a los potentes medios de producción que relacionábamos con anterioridad, a la aplicación de una política agraria que ha agrupado la producción y dinamizado la mejora de las explotaciones, y a un sistema ágil de transferencia tecnológica.

La Universidad de Extremadura, junto con el centro público de investigación, Cicytex, pusieron en marcha la investigación agraria en nuestra región, que pudo posicionar a Extremadura como referencia en algunos campos, sin olvidar el papel del Servicio de Extensión Agraria y del Iryda, que realizaron una labor histórica en transferencia tecnológica.

Esta oferta fue ampliada en el verano de 2000 cuando, por iniciativa del sector agrario surgió el Centro Tecnológico CTAEX, ejemplo de colaboración entre cooperativas e industrias privadas, que desembolsaron una cantidad importante de dinero para comprar las instalaciones dedicadas a investigación agrícola y alimentaria que la multinacional Nestlé dejaba en las afueras de Badajoz.

CTAEX, debido a su modelo de gestión e integración, ha posibilitado que se realice la transferencia tecnológica mucho más rápidamente. El sector agroalimentario posee una herramienta que se autogestiona, siempre con la colaboración de los Gobiernos regional y nacional.

En estos días que se cumple el XXV aniversario de CTAEX, y como relataba Cicerón: «la agricultura es la profesión del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre», hay que poner de manifiesto el valor esencial del sector, que cada día es más digital y sostenible, argumentos que tienen que servir para para atraer a los jóvenes.

La innovación es la clave para un sector agroalimentario rentable, eficiente, sostenible y digital. Sigamos trabajando tanto instituciones como el sector, en potenciar la investigación en nuestra región, ejemplo de cooperación para otras regiones españolas y europeas, para poder asegurar una agricultura rentable, que apueste por las cooperativas y la modernización de nuestra industria alimentaria, innovando y digitalizando nuestras explotaciones.