Buda Gautama Shakyamuni

Cuando nos referimos al Buda, especialmente los que no vivimos en esa cultura, pensamos que se trata de un personaje bíblico no nacido y no ... es exactamente eso, sino que estamos hablando de un meditador, ermitaño y maestro espiritual que vivió entre los años 563 y 483 antes de Cristo.

El budismo se fundó a base de sus enseñanzas durante 40 años en el subcontinente indio y lo veneran como un ser iluminado, tratando de liberar la ignorancia, el cariño, el respeto, la resurrección, el sufrimiento y el fin del mismo. Según la tradición budista, nació en Lumbini, en lo que es actualmente Nepal, en el seno de una familia aristocrática en la ya desaparecida república Shakia. Renunció a la vida laica y, después de varios años de mendicidad y meditación, experimentó un despertar espiritual. Por lo tanto, se le conoce con el título de Buda, que significa 'el Despierto'.​ Luego, el Buda viajó por la llanura Indo-Gangética educando y fundando una comunidad religiosa que incluía hombres y mujeres, laicos y monásticos. Su vida espiritual incluía entrenamiento ético, prácticas meditativas y atención plena. Murió en Kushinagar, alcanzando el paraíso. Desde entonces ha sido venerado por numerosas religiones y comunidades a lo largo de todo el continente asiático. ¿Y porqué sacamos hoy a relucir este tema? Pues simplemente porque lo consideramos un acierto total desde cualquier punto de vista, bien como sagacidad turística y hasta económica para Cáceres y para toda Extremadura. La Fundación Lumbini Garden, promotora del proyecto, planea hacerlo en lo alto del cacereño monte Arropé, cedido por el Ayuntamiento. El problema de que se encontraba en una ZEPA parece ser que ya desapareció, por lo tanto ya estamos tardando mucho en verlo terminado con esos 60 metros de altura. Así es que ánimo y suerte, porque en Extremadura estamos necesitados de estas cosas y de muchas más.

