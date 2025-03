Comenta Compartir

Desde que sufrí un infarto en 2015, paso revisiones anuales en el CAR del Hospital Universitario de Badajoz. Este año aún no he recibido notificación ... alguna de la cita de este año, por lo que llamé a secretaría de cardiología y me sorprenden con una cita para noviembre (cita que ya no sé si corresponde a la de este año o al que viene). Al mismo tiempo me aconsejan poner una reclamación, cosa que hice en mi centro de salud el 10 de febrero y se registró el 21 de ese mes. A día de hoy continuo a la espera, y dice el refrán «quien espera, desespera» y para mi dolencia no viene muy bien.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión