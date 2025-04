Comenta Compartir

Acudió a los labios de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, la palabra marea, pero no para referirse a las hordas podemitas sino al azul ... cielo del Partido Popular. A Lambán, que evacuará Aragón con hombres tan preeminentes como mi colega Olona (Joaquín, no Macarena), se le vino encima el tsunami como si los resultados de las urnas arrollaran a plácidos viandantes por sorpresa. Como si no lo hubieran visto venir entre el sí es sí, dignas bolleras y guiños terroristas.

Hace años hoy de la partida de Lisboa del último barco de la Armada Invencible, camino de la derrota. También de aquel día en que quemaron vivos a Jerónimo de Praga por defender al reformador Jan Hus y a Juana de Arco en Ruan, por sus atrevimientos en la Guerra de los Cien Años. Se ve que hoy es día de chamuscados. También hace años del nacimiento de Mijaíl Bakunin, pensador del anarquismo (qué cosas tan antagónicas) y del desembarco en La Florida de nuestro paisano Hernando de Soto, cuyo origen se lo disputan Barcarrota y Jerez de los Caballeros, recuperada ahora por los populares. Hay más efemérides que vienen al caso. En la guerra civil rusa, allá por 1918, el gobierno de los soviets perdía a día de hoy el control de la mayor parte del país. Qué cosas. ¿Y qué me dicen de Abraham Lincoln? Tal día como hoy se levantaba el famosísimo monumento de estilo griego en honor a este presidente conservador de los Estados Unidos. Aún hay más. El 30 de mayo (día de San Fernando, quien reconquistó Sevilla, ¡qué tremenda casualidad!), pero de 1989, universitarios chinos rebeldes inauguraron el monumento a la Diosa de la Democracia en la plaza de Tiananmen. ¿Recuerdan la imagen de aquel hombre, con una bolsa en cada mano, interponiéndose en el camino de los tanques que reprimían las protestas democráticas? Si transformamos al señor de las bolsas en una metáfora, podemos asimilarlo a Pedro Sánchez, solo ante el peligro, que ha aguado la fiesta en apenas unas horas con la convocatoria anticipada de elecciones. Aunque aseguró en el Parlamento que no lo haría, lo ha hecho. Por un lado, se deshace de Podemos, que lo desgasta a pasos agigantados; y, por otro, evita que Page se le suba a la chepa y aprovecha para presentarse él mismo como alternativa a los acuerdos Partido Popular-Vox, que constituirán los gobiernos autonómicos en la antesala de la campaña electoral por las nacionales. No sé si lo ha hecho a conciencia, lo que demostraría calado estratégico, o ha sido una decisión en caliente ante la derrota. Lo cierto es que no ha dejado a los vencedores disfrutar de su victoria, ni siquiera a quienes se alegran tan efusivamente de que por primera vez Extremadura vaya a ser gobernada por una mujer. Y eso que a Fernández Vara se le olvidó nombrarla en su discurso. Y a Irene de Miguel, feminista de pro, también. Igual el suyo, el de ambos, sea un feminismo entendido de una forma que los demás no alcanzamos.

Opinión HOY