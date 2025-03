Leo desde hace algún tiempo, con estupor, las noticias referentes a la futura demolición de la presa de Valdecaballeros, construida hace cuarenta años con el ... fin de refrigerar la central nuclear del mismo nombre que no llegó a ponerse en marcha por una moratoria dictada por el gobierno de Felipe González.

No pretendo entrar en los pormenores de la conveniencia ligada a concesiones, planes hidrológicos, legalidad vigente, estrategia política, impulso gubernamental, próximas elecciones o ganas de una parte del Gobierno de contentar a la otra. En realidad, importa poco (o me importa poco a mí) el motivo por el que ahora se decreta la necesidad, tan urgente, para el derribo.

Los costes, es de suponer, son elevados, pero no son un inconveniente en una región donde sobran infraestructuras (nótese la ironía, por favor). También es de suponer que los beneficios, aunque no se midan en euros, serán mayores. Porque si no, no se explica. Pero insisto, no importa tanto el qué, como el cómo es posible.

Sorprende el hecho a quien tiene intentó dos actuaciones que fueron rechazadas de manera tajante por motivos ecológicos. Una fue la construcción de la presa del Golondrón, cuya planificación estratégica data de principios de siglo XX y que no pudo levantarse por la presencia de colonias de jarabugo, un pequeño pez que ha desaparecido de los ríos regulados y que aún se conserva (o conservaba, ya no lo sé) en el río Guadámez, carente de regulación.

La otra, fue el recrecimiento del embalse de Rosarito, al norte de Extremadura o, mejor, al sur de Ávila y Toledo, pero que convenía por la necesidad acuciante de agua de los regantes del valle extremeño del Tiétar.

Ambas son antagónicas (una es construcción de presa y la otra actuación en presa) pero tienen en común un rechazo de plano por motivos de afectación a la fauna existente, en un caso por no existir regulación y en el otro precisamente por lo contrario: el embalse ha generado un ecosistema donde se asienta una avifauna que se vería afectada seriamente.

Hay otro caso más que todos tenemos en la memoria: la Isla de Valdecañas. En este caso, una actuación a orillas de un embalse ha de demolerse por sentencia, debido a que se eludió la legislación en lo que se refiere a la protección de aves. Fauna asentada, precisamente, como consecuencia de la existencia de la presa.

Puesto que resulta imposible realizar cualquier actuación que afecte a aguas superficiales, embalsadas o no, uno se pregunta de qué manera la Administración, tan celosa de la protección de estos ecosistemas, tiene tan fácil ahora demoler una presa. Si la cuestión es que quien hizo la ley hizo la trampa, bien podían haberla hecho para levantar el Golondrón, tan beneficioso; o para eludir el juicio contra la Isla de Valdecañas, tan escandaloso; o para recrecer Rosarito, tan demandado.

Imagino que habrá alguna organización ecologista cuyos miembros se encadenen a la presa o lleven el asunto hasta el Supremo para evitar su demolición. Imagino, digo.