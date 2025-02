Estrené una cazadora de pana hecha a mano el día en que en el cine de mi pueblo pasaban por primera vez en dos sesiones la miniserie 'Jesús de Nazaret', de Franco Zeffirelli en la que Robert Powell encarnaba al protagonista. Por entonces no hacía ... mucho de mi primera toma de conciencia del mundo y ya participaba a mi modo en los primeros compases de lo que hoy es la representación de la Pasión Viviente de Oliva de la Frontera, declarada de interés turístico nacional, cada vez más conocida en todas partes.

Como otras manifestaciones de carácter religioso y tradicional de nuestra geografía, su éxito se debe al empeño personal de unos pocos, tal vez un centenar, que a lo largo de los años han invertido su tiempo, a veces su dinero y otras su salud, al servicio de un triunfo colectivo.

Los logros obtenidos y la situación de pódium en que hoy se encuentra hunde sus raíces en el trabajo, como casi todos los éxitos de la vida. Cuando se recogen los frutos siempre hubo quien sembró, labró, se deshizo en cuidados y consiguió legar un resultado del que otros se beneficiaron.

Pienso en quienes nos precedieron y en los que hoy se echan a la espalda el peso de la herencia futura, que han sacrificado su tiempo y sus inquietudes privándose de acudir a otras vivencias incluso cercanas, todo por conservar intacta la dignidad de nuestros predecesores y dejar la semilla arraigada en los que vendrán después.

Hasta los menos activos, aquellos que no hemos hecho más que disfrutar del trabajo de otros, nos hemos resignado durante casi medio siglo a ver las procesiones de Sevilla, Málaga, Badajoz o Jerez por televisión, porque acudir puntuales cada año a la cita local ha sido y sigue siendo hoy un punto marcado en rojo en nuestros calendarios.

Entre quienes cada año se atavían con trajes de sanedrín, soldado romano o pueblo judío, hay probablemente decenas que ni siquiera comulgan con las creencias católicas y para quienes los evangelios no son más que una narración increíble. Pero es que de eso se trata, de que la pasión no tiene límites.

Cuando se pone pasión, sea para representar la Pasión o para echarse al hombro las pesadas andas de un paso procesional, no hay obstáculo insalvable. Por eso, cuando el público, cada vez de orígenes más lejanos, acude a las calles de un pueblo extremeño convertido en Jerusalén, lo que percibe es una pasión contagiosa, unas ganas enormes de mejorar cada año, de meterse en el papel como si de la película de Mel Gibson se tratase.

No importa si se cree o no, aunque quienes lo hacen sepan ver mucho más allá de una cuidada interpretación. Lo esencial, siempre, es el respeto a quien te admira. Esa es la clave del éxito de unos actores que no son profesionales pero que se preparan como si lo fueran. Por eso son capaces, cada año, de arrancar ríos de lágrimas incluso entre los escépticos. Tenemos una suerte enorme.