La nueva legislatura

Hoy empieza la XI Legislatura en Extremadura y tengo para mí que la actividad del Parlamento regional sigue estando muy alejada de la ciudadanía, no ... por importancia sino por desinterés, como si lo que se cuece entre sus cuatro paredes fuese únicamente de la incumbencia de quienes asientan sus posaderas en los escaños.

El proceso de formación, toma de posesión y la posterior constitución de comisiones y la función de cada una, es algo tremendamente transparente pero no resulta de interés general.

Los diputados que hemos elegido entre todos (como sigue sin haber listas abiertas a algunos no los habríamos elegido ni con una pistola en el pecho y deben el favor a otros que, con su prestigio u otros motivos han servido para que la lista completa fuera votada), ocupan sus escaños y realizan la labor legislativa y de control al Gobierno, tareas ambas importantísimas, y sin embargo fuera del foco mediático.

Es cierto que la actividad parlamentaria es seguida de cerca por quienes están implicados en ella y por aquellos otros cuyo interés por la política va más allá de la media. El resto, la mayoría, se fija en la acción de gobierno y pone el foco en el Ejecutivo, tal vez menospreciando una actividad legislativa que en una región como la nuestra apenas despierta el interés del pueblo.

Al desinterés contribuye que cada vez (y esto incluye también al parlamentarismo nacional) hay menos diputados con una oratoria brillante, capaces de captar la atención de una masa más dada a aburrirse en los largos debates que a divertirse con las ocurrencias de los parlamentarios. La amplia oferta televisiva apaga el foco puesto sobre la tribuna.

Incluso quienes aprecian la acción política y son capaces de analizar la evolución de los discursos, ciudadanos con una formación adecuada, suelen estar más pendientes de los acuerdos del Consejo de Gobierno que de los plenos de la Asamblea, y únicamente el debate sobre el estado de la región despierta cierto interés.

Antes de atreverme a escribir estas líneas, he tenido la precaución de constatar, con una breve encuesta a mi alrededor, que personas con un nivel de formación alto, interesados en la vida política y capaces de ejercer una crítica incluso profunda acerca de los acontecimientos que estamos viviendo, apenas muestran interés alguno por la actividad parlamentaria. Cabría preguntarse entonces si un órgano tan importante como la Asamblea, donde estamos representados todos de un modo u otro, tiene la obligación o no de llamar la atención del pueblo al que representa. Si a la hora de elaborar las listas que concurren a las elecciones, cada partido tiene la obligación moral de elegir por la valía personal y la capacidad parlamentaria, y no por el cumplimiento de cuotas territoriales y de otra índole.

Tengamos o no interés por lo que ocurra en el seno de la Asamblea que hoy se constituye, al menos debemos reconocer que se trata de un logro extraordinario que como sociedad hemos alcanzado. Y quien suscribe, desea una labor prolífica a los diputados, por el bien común.