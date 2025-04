La inteligencia artificial y la literatura

Que la inteligencia artificial ha desembarcado para quedarse (hoy es la efeméride del desembarco por antonomasia), no lo duda ya ningún mortal, lo que ocurre ... es que genera tantas incógnitas como temores. Lo que parece claro es que nos encontramos en el germen de lo que puede ser la nueva revolución tecnológica, similar o mayor a la que supuso la generalización de los buscadores de internet o la expansión de la telefonía móvil.

Las dudas parten desde una primera concepción del significado, puesto que parece un oxímoron llamarla inteligencia artificial si entendemos que se trata de una cualidad intrínseca al género humano y, si me apuran, al reino animal en mayor o menor grado.

Pero el término existe y no nombra una mera base de datos gigante, sino una herramienta con capacidad creativa. Si se le dan las instrucciones adecuadas, es capaz de crear piezas literarias perfectamente trazadas acudiendo a fuentes originales.

Si esto es así, cabe preguntarse de qué modo esta nueva herramienta está capacitada para competir con la creación artística y literaria, qué parte de su creación está basada en el plagio y de qué manera puede reflejar los sentimientos del modo en que puede hacerlo un escritor.

La respuesta a lo último responde a buena parte de las incógnitas: la inteligencia artificial puede recrear perfectamente el interior humano, sus reacciones, sentimientos, deseos e instintos; pero lo hace bebiendo de fuentes escritas con anterioridad, es decir, plagiando. Claro que la herramienta es tan poderosa que está dotada de programas de detección del plagio, por lo que se cuida mucho de poder ser cazada. Así las cosas, en palabras de mi admirado Juan Eslava Galán, en el ámbito de la literatura es una batalla perdida.

Ahora bien, esta batalla ya la hemos vivido otras veces y siempre depende del consumidor, que es quien ha de tomar la decisión de qué producto, en este caso cultural, desea saborear. Recuerdo cuando el jamón ibérico de bellota estaba en peligro porque China y otros lugares del mundo podían engordar los animales con piensos engrasados cuyo resultado en carne fuese idéntico al de los cerdos en la montanera. Eso decían. Una amenaza que acabaría con un sector único en el mundo.

Se hicieron las cosas bien, se informó al consumidor, se dio a conocer el modelo productivo, las bondades, la incomparable (aunque imitable) forma en que se producía una pieza exclusiva. Y ahí está el resultado, por ahora.

En los libros tal vez se defraude de algún modo al lector si lo que se le ofrece es fruto de la inteligencia artificial y no se le advierte. ¿Qué menos que un marchamo de originalidad? Claro que, no ha de ser una mera cuestión de ética, sino de verdadero disfrute. Porque si el resultado de la inteligencia artificial gusta más que las creaciones originales, siempre habrá quienes estén dispuestos a leer lo que les atraiga, aunque no sepan a qué autor pedirle la firma en la Feria del Libro.