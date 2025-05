El hazmerreír

Es posible equivocarse cuando se abarca todo el tiempo posible en una apreciación cualquiera, pero dudo mucho que Extremadura haya contado tan poco en el ... panorama nacional como ahora. Es la cenicienta de un país descuartizado en autonomías insolidarias vistas desde abajo por un gobierno central siempre solícito a lamer culos allá donde pesque unos votos para dormir en el colchón cambiante de Moncloa. Un país donde un solo diputado de un partido regionalista que representa a una población equivalente a un barrio de Badajoz puede hundir sus redes en los Presupuestos Generales del Estado para una carretera local a costa de que, por ejemplo, los tramos del AVE extremeño se liciten de uno en uno cada cuatro años.

Ayer volvió a averiarse el tren Badajoz-Madrid y sus casi doscientos pasajeros fueron trasbordados en Cáceres porque el magnífico aparato que circula por las vías del AVE extremeño falla más que una escopeta de feria. Por las vías recién inauguradas a bombo y platillo como alta velocidad sin serlo, circula con dificultad lo peor de toda España por mucho que quepa en los túneles.

Y es que Extremadura no cuenta nada en el panorama nacional porque tenemos muy pocos diputados y los que tenemos son muy cumplidores, como somos los de por aquí. Ya saben, la disciplina de partido impide luchar por los intereses de los extremeños y votar, sin embargo, los presupuestos que mandan millones a manos llenas a otras comunidades autónomas que tienen partidos que son llave de gobierno. Eso convierte a los diputados extremeños del signo gobernante nacional (cada cual cuando toque), de facto, en colaboradores directos de esos otros que quieren separarse de España y a los que hay que callar regando con millones a espuertas.

La culpa no es solo de la disciplina de partido, no. Lo es también de los de aquí, de quienes no son capaces nunca de levantar la voz hasta decir basta y exigir al menos una cuota de ministros extremeños que echen una mano, pero de verdad. Porque resulta que cuando toca, también dentro del propio gobierno hay facciones que pueden más que otras, cupos territoriales y elitistas que se imponen frente a los ministros de segunda que no influyen ni en su casa.

Nunca jamás desde los Reyes Católicos hemos sido tan poco. Fuimos en otro tiempo importantes, tuvimos grandes hombres y mujeres en la Corte, en las Cortes y en los ministerios. Pero ahora solo servimos para besar los pies de los habitantes de la Moncloa.

No me vale que nos digan que el tren va a buen ritmo, ahora que lleva un retraso de trece años y otros tantos que nos esperan. Los tramos del trazado podrían licitarse todos a la vez si no fuera porque para eso hace falta un dinero que siempre se va a otros lugares. Lo peor es que parece que esto será así para siempre, y eso que una cosa es ser resignado y otra ser el hazmerreír. Ya está bien.