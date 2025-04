El emperador caníbal

A veces, los seres más abyectos son condenados por motivos que causan risa al lado de los crímenes o fechorías que en realidad cometieron. Es ... el caso, por ejemplo, de Al Capone, traficante y jefe de una red criminal que solo pudo ser juzgado por motivos fiscales. O de quien hoy traigo aquí, el autoproclamado emperador centroafricano, Jean-Bédel Bokassa, que tal día como ayer, pero de 1987, fue condenado a muerte, aunque luego le fue conmutada la pena a cadena perpetua y, finalmente, a veinte años de prisión que no cumplió íntegramente.

Se le acusaba de traición, asesinato, apropiación de fondos estatales y canibalismo, aunque los cargos de antropofagia fueron levantados durante el juicio por no tener pruebas, a pesar de los numerosos testigos que había para corroborarlos.

Su canibalismo empezó a saberse cuando en un banquete con el ministro de Cooperación francés, Robert Galley, Bokassa comentó: «No se han dado cuenta, pero acaban de comer carne humana». Según los testigos que años después acudieron al juicio, los frigoríficos de palacio estaban atestados de restos de niños asfixiados o torturados en las mazmorras y que se iba consumiendo poco a poco.

Se comía, dicen, a sus esposas y opositores. En una ocasión ordenó ejecutar a uno de sus ministros para la comida que iba a tener con el resto del Gobierno. Y cuando viajaba al extranjero se alimentaba con chorizo y jamón humanos. Cansado de comerse a sus adversarios o a las mujeres con las que ya no le apetecía estar, comenzó a matar a otras personas singulares, como al único matemático del país.

Recuerdo la noticia de su juicio y el repaso de su historial caníbal en la televisión porque causó un profundo agujero en la capacidad de asimilación social de un adolescente de quince años. Lo de aquellas neveras repletas de carne humana situaban al personaje en un lugar muy alejado del alma platónica y cristiana sobre la que me habían aleccionado.

No se trataba de un animal, o no de un animal al uso, porque no solo mataba para alimentarse. A sus opositores los dejaba pudrirse en pozos o se los echaba a comer a los cocodrilos, apaleaba a los ladrones ante las cámaras, mató a cien niños por protestar contra los uniformes que obligaba a comprar a una fábrica de su propiedad, y todavía pidió ayuda internacional cuando fue derrocado.

Con el retorno de la democracia a su país, el nuevo presidente, André Kolingba, declaró una amnistía general a todos los presos, y también Bokassa fue liberado cuando apenas había cumplido seis años de cárcel.

Murió tres años más tarde, en 1996. Padecía del corazón y de los riñones, y había tenido varios accidentes cerebrales. Antes de expirar se declaró a sí mismo como decimotercer apóstol del Cristo que luego había de juzgarlo en el más allá. Si la justicia Divina existe, Dios me libre de juzgarlo, lo habrá mandado al infierno directamente. Lo otro, el perdón, sería decepcionante, como lo fue su puesta en libertad. Hay desalmados que no merecen la dicha de vivir.