Suciedad en el Paseo Fluvial pacense

Solo una sugerencia en nombre de todos los que suelen pasear por el Paseo Fluvial de Badajoz. Este hermoso paseo tiene una espléndida arboleda que ... da sombra abundante para el paseo, pero sucede que muchos de los árboles que en él existen son moreras y estas caen al suelo y tienen bastantes tramos sucios y pegajosos debido a las moras caídas al suelo. Hace tiempo que esto ocurre, pero he esperado pensando que pasarían por allí los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Badajoz. Una vez que he visto que no pasan pido al responsable del asunto que hagan por limpiar este paseo, tanto la zona de viandantes como el carril bici.

Cartas al director