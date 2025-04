Imagen de la Virgen de los Ángeles de Puerta de Palmas

Tenía noticias del pintor y escultor segureño Guillermo Silveira, pero dos noticias antiguas, publicadas en el periódico HOY, leídas en estos días, me llevan a ... escribir esta carta.

En una de las noticias se hacía referencia al homenaje que con motivo del centenario de su nacimiento se le hizo en su pueblo, y el mío, Segura de León en el verano de 2022. Y la otra, de un año anterior, referente a la muerte de Milagros, quien fuera su modelo para hacer la imagen de la Virgen, cuyo nombre es «Virgen de los Ángeles», que, junto con dos grabados de ángeles, están en el balcón principal de la Puerta de Palmas.

Estas noticias me motivaron y me animé a subir los cuarenta y seis escalones de la escalera de caracol para poder contemplar la obra de la Virgen más de cerca. Desde abajo no se puede apreciar la belleza de la obra, ni tampoco su deterioro. Se ve cuarteada y, sobre todo, la mano derecha destrozada. Ya que la Puerta de Palmas es un símbolo de Badajoz, no estaría de más que se restaurase debidamente.