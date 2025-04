Devolución de IRPF a mutualistas

Parapetada en la Navidad que nos distrae de la realidad, la Agencia Tributaria nos ha arrebatado a los pensionistas la ilusión de percibir un dinerito ... como devolución de ingresos improcedentes sobre las cotizaciones que hicimos a mutualidades desde 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978, y a lo que está obligada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, confirmada por el Tribunal Supremo, estableciendo jurisprudencia.

En la Renta 2023 se incluyó el reintegro por ese concepto de un ejercicio. Posteriormente se facilitó un formulario de solicitud de devolución por los no prescritos de 2019 a 2022 inclusive, que presenté telemáticamente en mayo 2024. Como a finales de noviembre no me habían ingresado la suma resultante de las rectificaciones que comprobé ya habían realizado en mis declaraciones de dicho periodo, contacté con la central de la Agencia Tributaria (Madrid) y me dijeron que tenían de plazo para el pago hasta el 31 de diciembre de 2024, pero posiblemente no terminarán de hacerlo hasta los primeros meses de 2025.

Pues ahora resulta que en la Ley 7/2024 del 20 de diciembre, cuya finalidad principal es la imposición de nuevos impuestos a grandes empresas, entidades financieras y por cigarrillos electrónicos, se ha metido de soslayo, de forma alevosa e inmisericorde, la disposición final decimosexta (yo diría secta) en virtud de la cual queda invalidado el formulario de solicitud de devolución habilitado con anterioridad a 22 de diciembre de 2024, así como (y esto me mosquea) las rectificaciones que refiero en el párrafo anterior, disponiendo que mediante nuevos formularios que facilitarán se podrá solicitar la devolución relativa a un ejercicio por cada año, o sea, empezando en 2025 por la de 2019 y terminando en 2028 por la de 2022. Esa nueva fórmula insolidaria con los pensionistas que seguimos pendientes del cobro (al parecer, otros han sido afortunados), que no sé si habrá sido «parida» por la ministra de Hacienda o alguno de sus adláteres, demora el cumplimiento de la sentencia extremeña (si bien es cierto que esta no determina fecha límite de devolución y sí la imposición de intereses legales), es una burla que nos cae como jarro de agua fría y puede dar lugar, por la edad que tenemos, a que algunos no disfrutemos del total que nos corresponde. De pena.