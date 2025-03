Es desalentador ver estos días la coincidencia de la conmemoración de los 80 años del desembarco en Normandía de las fuerzas aliadas para ayudar a ... terminar con la barbarie del nazismo y los resultados obtenidos por la extrema derecha en las últimas elecciones europeas. Tantas muertes para nada. Lo que deben estar pensando los supervivientes de aquellos días al comprobar que tan pocos años después desde la perspectiva de la Historia, sus esfuerzos y la muerte de quienes les acompañaron no han servido para nada y las ideas contra las que lucharon vuelven a resurgir.

Tal vez tengamos una excusa tan espúrea como que la falta de tiempo de nuestros jóvenes para ver todo el temario de Historia contemporánea tenga la culpa de que no sepan los motivos por los que hace 90 años un tercio de los electores votaron a Hitler. Tal vez la falta de una mínima formación en asuntos económicos nos impida conocer los rudimentos más básicos de cómo funciona nuestra economía. Tal vez las cosas no pasan por casualidad. El voto contra sistema se ha capitalizado por los acérrimos defensores del sistema. Qué casualidad. Si no te gusta, toma más de lo mismo y la culpa es de quien defiende lo contrario. ¿Han escuchado ustedes en la campaña electoral hablar del neoliberalismo?