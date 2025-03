Razón, causas y protestas agrarias

Comenta Compartir

Echo en falta un debate en profundidad de las causas últimas del malestar que están manifestando nuestros agricultores y ganaderos. El modelo económico que padecemos ... todos desde hace cuatro décadas, que se llama neoliberalismo, nos ha llevado a la situación actual. Las recetas económicas que se están aplicando en toda Europa y en las economías occidentales son la causa del empeoramiento de las condiciones económicas de la inmensa mayoría de la población y de que crisis tras crisis, los que más tienen tengan cada vez más. Las cosas no pasan por casualidad. La concentración del capital en pocas manos y pocas empresas asfixian a los pequeños agricultores que son la mayoría. Sin embargo, según los estudiosos del tema y escuchando a quienes se erigen en portavoces de las protestas, parece que el apoyo de la mayoría de la gente del campo se dirige a los partidos políticos que defienden ese modelo económico neoliberal. Es contradictorio. Hay que saber de dónde vienen los palos para saber de qué defenderse y no dar palos de ciego. Otra particularidad de las protestas es la capacidad de coacción de la que disponen. No todos los sectores que sufren las inclemencias de la economía tienen el potencial de cortar carreteras con el beneplácito de la Benemérita. Las empleadas de hotel protestan pero no tienen tractores para cortar carreteras. Perjudicarnos a otros trabajadores no les da más razón de la que ya tienen. A mí me ha costado dinero sus justas protestas y no me sobra. Y no ha cambiado mi modo crítico de ver las cosas; no me gusta como va la economía. Pero creo que ese modo de protestar no va a cambiar el fondo del asunto si encima se apoya políticamente a quienes no van a mover un dedo por cambiar las cosas, más bien todo lo contrario. Si fuera así pueden contar con mi Twingo, pero me temo que desgraciadamente no se va a conseguir más que pan para hoy y hambre para mañana.

Cartas a la directora