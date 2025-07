Ancianidad

Comenta Compartir

La Organización Mundial de la Salud considera que una persona es adulta mayor o anciana a partir de los 60 años. Considerando esta organización distintas ... etapas de la vejez: adulto mayor (60-74 años), anciano (75-90 años) y anciano longevo (a partir de 90 años). Esto es una categoría general, ya que el proceso de envejecimiento tiene que ver también con aspectos individuales, que pueden variar según la persona. Aquí, podemos atender a aspectos como los genéticos, modos de vida o alimentación que influyen, y mucho, en la consideración, a la hora de encuadrar a una persona como anciana en según qué edades. Las expectativas de vida a día de hoy nada tienen que ver con las que se tenían antes. Por tanto, sería absurdo poner en la misma categoría a una persona de 70 años de hoy, con otra de la misma edad, pero 50 años atrás. Estos días, a raíz de una agresión a un señor de 68 años, los medios de comunicación casi en su totalidad al hacerse eco de este suceso, se han lanzado a calificar insistentemente a esta persona como de anciano. Me parece, que estos medios demuestran una falta de rigor y consideración total al dar ese calificativo a una persona de esa edad. Pero aquí hay otro aspecto no referido anteriormente, y que tiene mucho que ver con la posición o estatus social de cada quien, a la hora de recibir un tratamiento más o menos respetuoso. ¿Acaso se atreverían a calificar de anciano a Richard Gere (75 años) o a Amancio Ortega, dueño de un imperio textil (89 años), y al actor estadounidense Robert De Niro (81 años)? ¿Y qué me dicen del mismísimo Donald Trump (78 años)? Dicho muy claro: la palabra anciano es usada en términos peyorativos o directamente no es usadaen atención a la clase social que pertenezcas, o a la relevancia de esa persona. Una vez más, vale ese antiguo dicho de «Tanto tienes, tanto vales».

