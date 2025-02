Proserpina divina

Comenta Compartir

Sufrimos una época de calor tan horrible que a pesar de estar informados debidamente, todavía ponemos en duda si se trata o no del cambio climático, pero lo cierto es que la gente se lo toma un poco a chirigota, aunque las temperaturas están excesivamente ... altas para los meses que estamos viviendo. Y esto viene a cuento porque siempre recuerdo los años de mi juventud, cuando los fines de semana nos pasábamos en Proserpina todo el día con la familia, viviendo muy feliz con los baños que nos proporcionaba 'la charca', que era el nombre que utilizábamos, en lugar de embalse. Un final de semana sin disfrutar de los chiringuitos en Proserpina era inimaginable. Hoy no sabemos qué ocurre. Ahora, según parece 'la charca' no tiene la vida de aquellos años y sinceramente, no todas las ciudades en Extremadura pueden presumir de un embalse romano, que lo abastecen las aguas de dos arroyos, con una capacidad de 4 hectómetros cúbicos, siendo como es Patrimonio de la Humanidad; luego no todos podemos presumir de lo mismo, aunque todavía recuerdo los años 90 como unos de los más difíciles de Proserpina, cuando nuestro alcalde Antonio Vélez con la ayuda del ministro de Obras Públicas Josep Borrell, que vino a inaugurar la presa de Alange, consiguió vaciar el embalse romano casi por completo de sus aguas y retirar más de un millón de metros cúbicos de lodo y fue mi amigo el concejal de turno Alfonso Durán (qepd), quien soportó personalmente aquella historia tan triste, teniendo que desembalsar más de tres millones de metros cúbicos de agua, según fuentes de la época, con la intención de acabar con la plaga y proceder después a la limpieza de sus profundidades. 'La charca' es una zona de baño en temporada estival, que cuenta con varios chiringuitos de mucha calidad y un camino perimetral de 6 kilómetros de longitud muy transitado por caminantes y deportistas. Estar en Proserpina es cosa divina.

Temas

Cartas a la directora