Muchas moscas y poca fruta

Visto lo visto, con los potingues que nos aclaran las corruptelas, la hipocresía, los insultos y las mentiras que acumula día tras día la presidenta ... de Madrid, hace unos días me comentaron que «caminaban demasiadas moscas sobre la misma fruta aún estando podrida», por eso cuando la fruta está podrida, no es aconsejable consumirla; sobre todo combinándola con las infecciones que produce Isabel Díaz Ayuso en temas tan cercanos como los de sus padres, hermano, novio y asesores más cercanos; que no son pocos, incluso reconociéndole la presunción de inocencia, que eso es otra cosa.

Ya en 2011 era la gran desconocida a la que no entendían ni en su casa, aunque la empresa de su padre ya recibió un préstamo de 400.000 euros de la sociedad semipública Avalmadrid, que jamás devolvió, y aquí empiezan las moscas… Unos años después siendo ya presidenta de la Comunidad de Madrid, llegaron las «dichosas mascarillas» y su hermano Tomás se embolsó 234.000 euros por ejercer de comisionista en la compra de mascarillas para el gobierno de su hermana y esto sin contar los 1.000.000 euros y los 25 contratos firmados por la sociedad de su madre con la Comunidad de Madrid desde que la preside su hija, y tres años después, en 2024, presuntamente la pareja, a la que también le gusta la fruta…, ya había defraudado a Hacienda 350.000 euros. Y sin pensárselo dos veces tras el fraude, llegaron las mentiras, los ataques a la Fiscalía y a los periodistas; porque en primer lugar aseguró que no había delito y un día después se averiguó que su propio novio había reconocido dos faltas ante Hacienda. Pero lo peor de todo, no es que Ayuso mienta, sino que haya tenido que respaldarse con Miguel Ángel Rodríguez para tomar las peores decisiones de su vida, tratando de intimidar a periodistas y prensa en general, mientras que Alberto Núñez Feijóo practica un silencio cómplice desde su despacho ¿Hay quien pueda ver más moscas…?

Cartas al director