La militancia y sus opiniones

Respecto al ajetreo que se trae consigo la vieja guardia socialista, encabezada por Felipe González y compañía, los más demagogos, sobre la presumible amnistía, pienso ... que aprobar una Ley de Amnistía para pactar la investidura con Junts no lo tendría fácil; y me consta que a la vieja guardia no lo aceptaría; como tampoco ha querido entender la expulsión de Nicolás Redondo Terreros, que ya llevaba años distanciado del partido criticando constantemente y participando incluso en actos del PP. Eso sí que no lo entiendo; como tampoco que el presidente de los socialistas de Castilla-La Mancha haya avalado las iniciativas parlamentarias de la oposición contra la concesión de los indultos. Pienso que antes que presidente de Castilla-La Mancha es militante del PSOE y eso hay que respetarlo siempre. El mensaje que se les ha transmitido en los últimos días ha sido determinante para lograr que los críticos hayan decidido quedarse calladitos por una vez. «Os estáis quedando solos junto a PP y Vox», les han reiterado altos cargos de Moncloa y Ferraz a través de personas interpuestas. Pero, qué podría decir yo al respecto; pues que la militancia por el hecho de serlo en cualquier partido político es muy libre de expresar sus opiniones personales, cuándo y dónde quieran, pero si esas opiniones caminan en sentido contrario a los estatutos de tu partido están totalmente fuera de sí, porque si no estás de acuerdo con las tácticas de tu partido, date de baja o acláralas en tu centro político porque si no lo haces, es como si derramas basura o rompes cristales y los tienes que recoger.

Cartas al director