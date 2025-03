Vamos a votar bien

Comenta Compartir

Ya sé que ahora en las elecciones del día 28 no todos van a votar al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y es lógico ... que así ocurra, pero pienso que habría que votar siempre apoyando la sensatez, al menos deberíamos poner a cada uno en su sitio, valorando y reconociendo las habilidades y los éxitos conseguidos desde hace ocho años y examinar los desaciertos e incongruencias de la oposición, que no han sido pocas. Desde la llegada del PSOE al Ayuntamiento de Mérida hemos avanzado invirtiendo 40 millones en mejoras e infraestructuras y reduciendo la deuda del Ayuntamiento en 60 millones desde 2015. Se han creado casi 500 nuevos negocios y empresas, con unos 2.500 puestos de trabajo y nos anuncian 10 nuevas plazas de policía local, el inicio de las obras de la Ciudad de la Infancia y las plataformas únicas en Graciano y John Lennon, amén de las de Félix Valverde Lillo y Cía., mejorando la inversión en barriadas con nuevos acerados, asfaltados, parques y jardines. Disponen de proyectos de ciudad sobre la mesa que serán fundamentales para nuestro futuro, como las Torres Albarranas para terminar el Teatro María Luisa, la plaza de las Concepcionistas, el Convento de Las Freylas, la plaza de Santa Eulalia con inversiones en nuestro patrimonio como en el Templo de Diana, el Museo Calatrava de la Ciudad o las adecuaciones de la Alcazaba..., las plataformas únicas y la promoción del turismo, y esto sin olvidar el desdoblamiento de la N-630 o el nuevo acceso sur por la Consejería de Agricultura y un nuevo puente. Pienso que si además de todo lo dicho también vamos a iniciar el Año Jubilar Eulaliense, no nos queda más remedio que votar de nuevo a Rodríguez Osuna porque se lo merece.

