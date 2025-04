Universidad privada en Mérida

Comenta Compartir

Hace muchos años que se implantó la universidad pública en Extremadura, bueno en Badajoz y Cáceres ya que Mérida se quedó con lo poco que ... tenía y así continúa. Pero Mérida, que tiene población suficiente y experiencia en la misma, no ha dejado de solicitar carreras como la de Bellas Artes y Arqueología (está más que justificado con el patrimonio arqueológico que posee), Periodismo, Farmacia y Técnicas Audiovisuales; así como los Centros de Investigación y la UNED, que no están acondicionadas para las exigencias más necesarias. Habría que dar entrada a cuantas universidades privadas, estuvieran interesadas en establecerse en Mérida y así tendríamos un alumnado de élite, que pudiera dar categoría y grandeza a la capitalidad y para ello exigiremos residencias para universitarios, laboratorios para la investigación y participación en las empresas industriales de la región; aularios e instalaciones deportivas como el resto de campus universitarios extremeños, a quienes no les falta.

Sabiendo la falta de Formación Profesional en este país, sería bueno que con el aprendizaje de los estudios primarios y profesiones laborales, pudiéramos atender la demanda que padecemos en nuestra sociedad de consumo. Y tampoco podemos olvidar que, siendo el turismo tan importante en nuestra capital, nos vendría muy bien una titulación de Información y Turismo, fundando y organizando escuelas y academias de azafatas para dar refugio a nuestros estudiantes para desempeñar su trabajo dignamente. Esperamos que la presidenta Guardiola se implique en esto, como debe.

