Hace unos días leí que nuestro Centro Universitario de Mérida (CUM) de Mérida había matriculado muy pocos alumnos, menos que el pasado año; pero también ... recuerdo que a principios de 2002 también leí que ya por fin la Universidad Europea de Madrid ultimaba por aquellos días el proyecto que iban a presentar en unos meses a la Junta de Extremadura, al objeto de solicitarle autorización para abrir una sede en Mérida.

También supe que empresarios de Mérida, asociaciones de vecinos, culturales y de todo tipo, habían comenzado a estudiar la posibilidad de crear una fundación de apoyo a la instalación de una universidad privada en Mérida, por considerar que su apertura solo generaría beneficios en la ciudad y en la región y me pareció muy bien. Pero lo que no entiendo es que Badajoz y Cáceres se sigan nutriendo de escuelas y facultades concedidas por la Administración, cuando a Mérida solo se le están dando las migajas.

Los que me conocen en Mérida saben de mis inclinaciones por la defensa de los intereses públicos y progresistas; pero, sin demagogia de ningún tipo, yo no necesito escalar puestos en la política para vivir, soy un ciudadano de pensamiento libre que lucha por mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos; y apostar hoy por una Facultad de Bellas Artes en la Universidad, ya sea pública o privada, en Mérida, es prioritario para no perder el tren de la cultura, generaría multitud de actividades culturales en nuestra ciudad por ser Patrimonio Arqueológico y un aluvión de millones en inversión también, que posibilitarían empleo en pequeñas o medianas industrias de servicios, montadas a la sombra de la Universidad.