Spanish-english

Comenta Compartir

Hace muchos años, cuando empecé el bachillerato, en los colegios nos obligaban a estudiar francés y recuerdo que era hasta bonito por lo cercano que ... nos parecía el país, de hecho yo lo he visitado muchas veces a lo largo de mi vida, y casi sin darnos cuenta sobre todo desde el 'brexit', el inglés ha ido a menos en la UE, aunque algunos lo sigan utilizando, pero yo no creo que eso haya supuesto una mejoría para nuestro idioma. No me gustan las palabras en inglés entremezcladas con el castellano aunque otros lo aplaudan y lo respeto. Es verdad y entiendo que los medios de comunicación han cambiado y eso nos lleva a utilizar de forma instantánea otros idiomas, pero sobre todo el inglés y hasta en televisión cuando publicitan perfumes y lugares de recreo. Dicen «puenting», «footing», «zapping» y otros siniestros terminados en «-ing», y utilizan «crack player» al hablar, por ejemplo, de un jugador de figura mundial.

El mundo de la tecnología y la informática ha proporcionado una gran cantidad de términos semejantes, como «loguearse» en lugar de «ingresar» o «linkar» por «enlazar». ¿Y con el gin-tonic?, «ginebra» es «gin» y tónica es «tonic», pero nadie en inglés habla de «gin-tonic», sino de «gin and tonic»; nosotros hemos eliminado el «and» central e introducido un guion en su lugar. Sin embargo, en determinadas zonas de EE UU (California, Arizona, Nevada, etc.) la gente por la calle y en comercios habla español perfectamente; aunque muchos ciudadanos mexicanos esquivan el castellano, sobre todo cuando lo hacen para tratar con los españoles. No obstante, no parecen caprichos incoherentes del pueblo cuando nuestras infantas Leonor y Sofía han elegido Gales (Reino Unido) para estudiar bachillerato, algo que muchos españoles no podemos entender.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director