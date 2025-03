Salarios y pensiones

Comenta Compartir

Cuando nos referimos a nuestro presidente Sánchez por las ineptitudes y los supuestos desaciertos cometidos durante su larga experiencia política, nadie recuerda que ha sido ... el presidente que más se ha preocupado por subir los salarios y las pensiones en este país; por algo es socialista, licenciado en Ciencias Políticas, Empresariales y doctor en Economía. En 2018, nada más llegar a La Moncloa, se aprobó el decreto que fijaba el salario mínimo para 2019 en 900 euros, la mayor subida desde 1977, para acercarse al 60% del salario medio recomendado por el Comité Europeo de Derechos Sociales. No obstante, en febrero de 2023, el Gobierno de Sánchez subió el salario mínimo desde los 1.000 a los 1.080 euros. Y a partir del 1 de enero de 2024 el salario mínimo vuelve a subir un 5%, lo que supone un importe de 1.134 euros en 14 pagas mensuales, y no solo eso, sino que aún queda la bajada de horas de trabajo al día para hacer la vida más soportable. Y se ha conseguido con este aumento salarial una remuneración equitativa y suficiente según tenía establecido el Comité Europeo de Derechos Sociales y, por supuesto, las aspiraciones de nuestros sindicatos. Asimismo y 'motu proprio' en 2021 Sánchez aprobó un aumento de las pensiones del 0,9% para las contributivas y de 1,8% para las no contributivas; y dos años después, en 2023, protege la revalorización de las pensiones con un 8,5% por encima del IPC hasta 2027, al mismo tiempo incrementa una subida del 10%, adicional a la inflación del complemento para reducir la brecha de género. Y para costear la subida se decretó un incremento progresivo de las bases y las pensiones máximas y se adoptó una cuota de solidaridad para los salarios más altos. ¿Es que se puede pedir más en tan poco tiempo? ¡Pelusa, envidia o inquina!…

