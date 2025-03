La residencia oficial de la presidenta

¿A qué viene ese desaire? A los emeritenses el Gobierno de María Guardiola nos tiene en el olvido, ni apuesta por nosotros, ni se ... nos tiene en cuenta para nada. ¿Qué se puede esperar de alguien que teniendo residencia oficial propia en la capital de Extremadura se va a vivir fuera de Mérida, estimando temas de economía, cuando hay que llevarla y traerla todos los días en vehículo oficial, consumiendo combustible, cubiertas, dietas, salarios y horas extras al conductor? ¡Ya me contarán!

Dormir puede hacerlo donde quiera, pero cuando se preside democráticamente una comunidad que tiene una residencia oficial asignada para el presidente, no se debe menospreciar a toda una ciudadanía haciéndoles ese desplante. Porque no se trata de que Guardiola quiera vivir en Cáceres o en Piornal, que me parecería bien, otra cosa es que la casa que era de José Fernández López del Paseo del mismo nombre, que ha sido residencia oficial de todos los presidentes en Extremadura, hasta de José Antonio Monago desaparezca como tal de un plumazo y por un capricho de la presidenta. Y que no nos diga Guardiola que esta decisión se toma únicamente para ahorrar dinero a la Junta de Extremadura; cuando ni eso es verdad, ni Guardiola tiene el don de la ubicuidad o la virtud de volar. El tema que sí nos preocupa a los emeritenses, es el vacío moral, psicológico y sociológico que se puede producir con la delirante huida de Mérida de la presidenta de Extremadura. En fin, después de todo y después de haber realizado una encuesta informal entre amigos y conocidos, el 90% ha contestado que esta acción de la presidenta es un menosprecio descarado y un desaire para Mérida, aunque sus correligionarios emeritenses más cercanos del partido en Mérida lo callen en lugar de criticarlo.