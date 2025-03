Comenta Compartir

Llevamos desde 2008 esperando la desaparición definitiva del solar mal tapiado que teníamos en la Puerta de la Villa, dando una imagen en todo el ... centro, que Mérida como ciudad turística no se merecía. El terreno al que me refiero lo conoce todo el mundo y se trata de un solar con 75 metros cuadrados que hubo que demoler por riesgo de derrumbe, pero la imagen que estábamos dando no podía ser peor y ya no se trataba de conseguir un espacio más abierto para ese lugar, lo más importante era dignificar esa plaza, sobre todo porque era el espacio más visto por los turistas cuando venían al centro después de visitar el Museo Nacional de Arte Romano y el Teatro y Anfiteatro romanos.

Hay que felicitar al Ayuntamiento de Mérida por haber conseguido, después de casi 20 años, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que ese solar haya pasado a ser de uso público y poder intervenir para mejorar el aspecto de nuestra Puerta de la Villa. Y quiero recordar que algunas asociaciones emeritenses propusieron reordenar la zona para poder visualizar los hallazgos arqueológicos que se encuentran en ese lugar y hasta es posible que una vez terminados esos trabajos, podamos ver los restos romanos, exactamente igual que los vemos en la cervecería 'La Sureña' a través de un suelo trasparente de cristal. Ha sido la valentía de nuestro municipio la que al final ha tenido que optar por una expropiación forzosa para conseguirlo y este no ha sido el único objetivo para ganar las elecciones del día 28, porque se podrían contar muchos más aciertos en esta legislatura, sin pensar únicamente en ello. Ese es el camino para no perder, así es que ánimo y suerte.

