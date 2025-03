PSOE, PP y Vox ¡por fin!

Comenta Compartir

¡Vaya! Por fin los tres primeros grupos en el Congreso respaldan en común un objetivo del PSOE para pedir a la Junta que genere ... las actividades necesarias para la tramitación de la obra en el proyecto Elysium City (Castilblanco). Parecerá mentira, pero los tres grupos han coincidido en que se mantenga el mismo y ya nadie podrá decir, porque es evidente, que el proyecto no respeta la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), aunque todavía saldrá alguien poniendo pinchos en las ruedas; que de eso no andamos mal en esta región; aunque en democracia la conciliación sería lo deseable. No obstante, el PP quiere impulsar medidas urgentes para conseguir una solución cuanto antes, pero considera que la iniciativa corresponde a la empresa. Y el PSOE, pretende así mismo que la Junta de Extremadura efectúe gestiones urgentemente para el trámite del mismo y que sea el Gobierno autonómico quien se responsabilice de toda esa gestión, reconociendo que el PP ha aceptado este texto íntegro, que es el que finalmente se ha convenido; pero esto sin olvidar que ha sido el propio PSOE el que ha recalcado que dicho proyecto va a ser viable y que gracias, a ellos salió adelante en una legislación aprobada por los socialistas. Y para que no se diga como de costumbre, para Vox el proyecto es una utopía y salió mal por culpa del PSOE, pero ahora dice que sí, que todo está bien con el PP y que así se hace «camino al andar». ¡Menos mal! Y claro, para Unidas por Extremadura el PSOE y el PP han vuelto a fusionarse para proteger un objetivo empresarial de futuro; ellos no, aunque eso no sea lo correcto para conseguir una verdadera democracia y prefieren la actuación conjunta de aquellos tiempos que se vivieron con lo de Valdecañas. La cuestión es criticar lo que sea y no caminar tanto sin saber a dónde vas. ¡Y es que hay gente que no se entera!

Cartas a la directora