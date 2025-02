La presa de Valdecaballeros

Nunca podré olvidar con qué ilusión se realizaron las centrales nucleares en aquellos años 80 para poder mejorar nuestro nivel energético sin contar con el sol y el agua y a pesar de todos los inconvenientes, algunas salieron adelante, como la de Almaraz y ahí ... sigue todavía dando su resultado, sin que nadie haya tenido que reclamar nada en su contra a pesar de las exigencias innecesarias de algunos.

Pero concretamente en 1984, y con el fin de refrigerar y abastecer de agua a la central nuclear de Valdecaballeros que se encontraba en construcción, se levantó la presa para recoger y embalsar agua, que al final para nada sirvió ya que nunca aquella central estuvo en funcionamiento y nunca sabremos por qué. También quiero recordar a Cristino Púa, alcalde de Valdecaballeros en aquellos años, por la ilusión que ponía en todo lo que tocaba y en concreto en la construcción de la presa que hoy abastece a casi 2.000 habitantes de Castilblanco y Valdecaballeros, que siguen dependiendo de ella, aunque una resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica desee terminar con la misma.

Hace más de 25 años que se están sirviendo de ella y no sería razonable terminar con ese servicio tan necesario tal y como se reafirma su actual alcalde, Gregorio Rodríguez, como tampoco lo fue la demolición de la central nuclear en el año 2000 chatarreándola con oxígeno y acetileno, como si de un trasto viejo se tratara, después de la inversión multimillonaria que se realizó para su construcción, y lo digo con pena, porque a mí personalmente también me toco intervenir en aquella pésima decisión política, abasteciendo de todo el material que se utilizó para su destrucción. Pero siempre me pregunté: ¿si el Estado les concedió a Iberdrola y Endesa la construcción de las mismas, a que se debió la destrucción sin haberlas utilizado?