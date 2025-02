¿Qué pensamos hacer?

Comenta Compartir

Ya sé que ahora en las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo no todos van a votar a favor de Pedro Sánchez y es ... hasta lógico que así ocurra, pero yo pienso que habría que votar siempre apoyando con prudencia, y cuando digo esto ¿a qué me quiero referir?, pues sencillamente a que antes de dar un paso en falso, al menos deberíamos poner a cada uno en su sitio, valorando y reconociendo las habilidades conseguidas por el gobierno de coalición que estamos disfrutado y examinar así mismo los desaciertos, insultos e incongruencias de todas las derechas y ultraderechas de este país, que no han sido pocas. Desde mi particular punto de vista, debemos votar con tranquilidad y sensatez, sin dejar de entender que desde la llegada del PSOE al Gobierno hasta hoy hemos avanzado hacia un país más feminista, más verde y con mayor justicia social; hemos creado más empleo que nadie y con una legislación laboral que recupera derechos y protege a la clase trabajadora, y eso sin olvidar que tenemos más voz en Europa que nadie con la presidencia de la misma y hemos restablecido el diálogo y la convivencia entre todos los españoles. Cosa importante durante la pandemia fueron las posibilidades que nos ofrecieron los ERTE como forma jurídica diseñada para aquellos ajustes puntuales, luego el Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Eutanasia, el impuesto a las grandes fortunas, el crecimiento de las contrataciones indefinidas o las pensiones dignas etc.

Con referencia a los partidos de la derecha, tendremos que ser consecuentes y entender que su comportamiento va a estar condicionado por el clima político que vivamos, ya que el apaciguamiento del debate público, hasta ahora improbable, les podría arrinconar y hasta impedir su crecimiento. ¡Ellos verán! Esperemos más mesura en los ultraconservadores y tengamos la fiesta en paz.

