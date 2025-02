¿Quién pasó las líneas rojas?

Comenta Compartir

No me refiero a Pedro Sánchez, porque ya está bien con lo que está aguantando; y no es que solo lo diga por la indignante ... actuación que le están ofreciendo a nuestro presidente, incluidos otros miembros de su familia, como su esposa. ¿Es que ya no queremos recordar las imputaciones de tantos hombres y mujeres de la derecha y ultraderecha en este país, que hoy están en la cárcel, llegando incluso a ser imputado su propio PP por casos de corrupción? Que mala memoria tienen algunos, y es que para ese tipo de gente no existe más que un camino, o estar gobernando a los demás o dar continuos escándalos a los que ya nos tienen acostumbrados y claro, para eso están las organizaciones «fascistas» que no se entiende su coexistencia en naciones democráticas como la nuestra.

Cambiando de tercio, quiero resaltar que la esposa de Sánchez se va a defender, colaborando con la Justicia en todo lo que se le pida para poder desenmarañar unos hechos tan vergonzosos como inexistentes. Fue Alberto Núñez Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo la inhabilitación para el ejercicio de cargo público; después el PP y Vox organizando su mayoría conservadora en el Senado para rematar la faena. Como dice nuestro Presidente, se trata de una operación de acoso y derribo para intentar hacerlo desfallecer en lo político y en lo personal. ¡Se ve que conocen poco a Pedro Sánchez!… Pedro Sáchez, sí merece la pena soportar el «fango» de esta derecha sin denominación, pero debe recordar que él representa una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles y basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática. ¡Gracias por continuar!...

Cartas a la directora