¿Necesitamos sosiego?

Cuando algunos tienen ansia por conseguir algo importante, la mayor de las veces no recapacitan si el camino que llevan es el mejor y casi ... siempre se equivocan y pienso que es lo que les está pasando a los partidos de la oposición, porque lo único que cuenta para ellos es gobernar siempre y a su manera. Por eso lo fundamental es que el Gobierno adopte decisiones que aclaren las dudas de la mayoría de los ciudadanos y lo están haciendo, pero en la oposición no respetan adecuadamente la Constitución, la sociedad precisa un poco más de sosiego y los políticos deben ser los primeros en dárselo. Existirán nuevas discrepancias en la aplicación de la amnistía, porque todos no responden con el mismo criterio jurídico en la interpretación de la misma, por eso unos y otros poderes deberían parar ya sus discordias y aplicar a sus acciones más rigor y sosiego. Los de las derechas (PP y Vox) lo que deberían hacer es callar y ser más prudentes para mantener el estado monárquico que tanto desean y dejar de incordiar al Gobierno de coalición con insultos y patrañas que no vienen a cuento.

Los comunistas de Podemos y los independentistas de turno siguen defendiendo sus ideales como siempre y naturalmente que discrepan con los socialistas del gobierno de coalición; aunque los socialdemócratas que mantienen la competencia del Gobierno en España tengan que mantener la calma en este sentido, sobre todo por la responsabilidad, la experiencia, los principios, la madurez y hasta por la ética, ya que muchos no se han enterado todavía de qué va la Ley y la Constitución del 78, con lo importante que resultó para todos en aquellos tiempos postfranquistas; así es que vamos a sosegarnos si no queremos llegar a donde a nadie le gustaría llegar…

