Mérida y la universidad

Comenta Compartir

Hace ya muchos años que estamos suplicando el acceso y la implantación de la Facultad de Bellas Artes en Mérida, además de haberlo pedido por ... activa y por pasiva y a pesar de los motivos que no son pocos para «meter en razón» a quien tenga las competencias para conseguir que se instale en la capital autonómica el grado de Bellas Artes, no hay manera a pesar de la situación geográfica que poseemos o el inmenso patrimonio cultural y restaurador patrimonial del que disfrutamos. Y es que ya no sabemos si esto depende del Gobierno, de la Consejería de Educación y Cultura o la misma se pertrecha con la Universidad de Extremadura para no dar la cara quien tenga la responsabilidad de tomar tal decisión.

Quiero recordar que en la primera década del siglo XXI se creó una comisión técnica para dar resolución a esta apertura en la que se incluyeron representantes políticos de la cultura y la enseñanza de Mérida, como Francisco Robustillo entonces concejal del PP, Javier Mateos, concejal del PSOE, Antonio Vélez, concejal del Grupo Mixto, el director del Museo Nacional de Arte Romano, José María Álvarez Martínez, el director del Centro Universitario de Mérida, Miguel Macías y Luis María González, asesor de la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa. También estaban integrados representantes de la Escuela Superior de Arte y Diseño. Pero además de todo ello, tenemos una estructura educativa vinculada a las Bellas Artes en Mérida, que permitiría al Centro Universitario ofrecer una formación sobradamente capacitada y diferenciadora en el panorama universitario nacional, y esto sin olvidar la amplia demanda del alumnado según el número de matriculados en Bachillerato Artístico y la red de profesores e investigadores que trabajan para nuestro patrimonio; lo que presupone que Mérida no tendría que estar mendigando este grado universitario, siendo la capital de la región como es...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora