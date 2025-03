Mérida sigue creciendo

Comenta Compartir

Aunque no todos estemos de acuerdo, habrá que reconocer que los años del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, no han podido ser ni mejores ... ni mejor gestionados, ya que en el tiempo que lleva administrando la ciudad, Mérida ha superado con creces todos los objetivos que se propuso, eso sí con trabajo y colaboradores que apuestan por lo mismo, trabajo y más trabajo. Puso en marcha el II Plan de Igualdad, el I Plan LGTBI, el de Acción Social y los planes de estímulo al comercio, y por si fuera poco, ha empezado a transformar las calles Graciano, plaza de Santo Domingo, Félix Valverde Lillo y Camilo José Cela, en donde rehabilitó el nuevo Teatro María Luisa después de más de 20 años de olvido; cambiará el antiguo Hernán Cortés por la Ciudad de la Infancia y todos los proyectos se consiguieron gracias a la gestión del ahorro municipal y la cofinanciación con cargo a fondos europeos, ya que se consiguieron 16 millones del Next Generation, más los Presupuestos Generales del Estado, en donde se contemplan las demandas del desdoblamiento de la N-630 y el Nuevo Acceso Sur de la Consejería de Agricultura.

Tendríamos que felicitarle por los cambios que se van a producir en Mérida con la nueva plaza de Santa Eulalia, Las Concepcionistas, el Convento de las Freylas, la nueva estación de Renfe y el elevado acceso trasero para comunicarnos con Santa Catalina, el novísimo Museo, el cambio de la rambla de Santa Eulalia. Y esto sin olvidar las barriadas de Mérida, que están recibiendo inversiones millonarias con las mejoras en parques, plazas, asfaltado, contenedores, proyectos culturales, etc. Mérida se encuentra en uno de sus mejores momentos históricos puesto que ha aumentado el padrón de habitantes en los últimos años, con mayores y mejores servicios, para hacer frente a una ciudad que no para de crecer y transformarse; a pesar de no tener una buena universidad pública.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora