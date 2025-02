La luz en Extremadura

Comenta Compartir

Hace ya mucho tiempo que no dejan de asustarnos con el precio de la energía eléctrica, y no entiendo la situación real que se nos da con este asunto. Espero con mucha ilusión que ahora con una nueva presidenta en Extremadura, María Guardiola, tan recurrente ... ella, podamos entender con más claridad los datos porcentuales de producción y consumo que transigimos y toleramos en voz baja desde siempre. Resulta que Extremadura produce un 487% de la energía que consumimos y pagamos al mismo nivel que Madrid, cuando no llegan ni al 5% de su producción. ¿Esto tiene alguna lógica? Menos Ceuta y Melilla, todas las comunidades aumentaron su demanda de energía, no obstante entre la producción de electricidad y el consumo hay diferencias importantes entre los recursos de unas regiones y otras que están a la vista. Y esencialmente sugestivo es el caso de la Comunidad de Madrid, seguido por el País Vasco, Valencia o Cantabria, porque son las que más energía consumen y menos producen, pero pagan al mismo precio que las demás. Esto no hay quien lo entienda...

Y sin ánimo de presumir, debemos dejar bien claro que somos los líderes nacionales en la producción de energía solar fotovoltaica instalada, aparte de estar apoyados por las centrales nucleares de Almaraz y Trillo para estar a ese nivel, soportando naturalmente los riesgos de la energía nuclear, que no es poco. Además, la región también es líder en producción de energía eólica, pues la Red Eléctrica de España nos dijo que «tanto la generación como la cobertura, son los datos más altos de toda España»; y es que la energía eólica abasteció de electricidad al equivalente a 12 millones de hogares, esto es un 18% de las necesidades totales del país.

