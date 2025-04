¿Hay que ser localista?

Comenta Compartir

Recuerdo cuando leí en octubre de 2013 los resultados del Presupuesto 2014 para Mérida y las inversiones a realizar, me quedé patidifuso, porque había una ... cantidad de contrasentidos y comentarios triviales del alcalde que creo que nadie pudo entender. Siempre tuve una buena relación con todos los alcaldes emeritenses y espero que estos comentarios no supongan un deterioro con ninguno de ellos. Hay cosas que un alcalde ni puede ni debe decir públicamente como ocurrió entonces. Es decir, que según los presupuestos para 2014, teníamos que olvidarnos del nuevo Museo Visigodo, de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano y hasta de poner en marcha el Cine María Luisa, después de haberlo contemplado varios años en los presupuestos y haber tenido incluso el dinero asignado para los mismos sin hacerlo realidad. Pero fíjense ya está casi todo realizado a espera solo del Museo Visigodo, aunque también es cosa de la Junta de Extremadura y espero que no se le olvide también a nuestra presidenta, María Guardiola. Lo dio todo por bueno y solamente porque «se contemplaban seis millones de euros para continuar los trabajos de mejora del abastecimiento de agua en Mérida». ¡Hombre!, solo faltaba que también nos hubiera dejado sin agua en la ciudad. Pero además abundaba en que todas las inversiones que se hicieran en la comunidad iban a repercutir en todas las zonas de la región, poniendo como ejemplo que las obras del AVE no solo beneficiarían a Mérida, sino al resto de la zona; ¡Claro!, sobre todo teniendo la estación de ferrocarril en Esparragalejo. Para terminar, pienso que un buen alcalde debe presumir de ser localista, porque consiste en tener excesivo amor a la ciudadanía que gobiernas y yo sin serlo particularmente presumo de ello por defender con amor a Mérida.

Cartas al director