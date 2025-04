Comenta Compartir

Siempre que recuerdo mis años de actividad laboral no puedo olvidar a los clientes que me atendían en mi profesión como responsable comercial de Air ... Liquide España, S.A., atendiendo a fabricantes de todo tipo, universidades, hospitales, bodegueros, constructores metálicos, centros de investigación, congelados, etc., y entre todos ellos existe uno, cuyo nombre no se nos puede olvidar y me refiero en concreto a Jesús Usón Gargallo, nombrado últimamente colegiado de honor por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Ha sido el fundador del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, que lleva su nombre y que organizó el Instituto Experimental de Cirugía y Reproducción; órgano que dirigió de 1978 a 1986; no sin olvidar el origen de unos humildes cuchitriles de la antigua Universidad de Cáceres, en donde tuvo que soportar hasta 1994, año en el que se fundó oficialmente el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, pero que fue en 1995 cuando se inauguró el mismo, coincidiendo con la concesión personal de la Medalla de Extremadura, inaugurando en 2007 el mayor y último proyecto diseñado en España en el campo de la cirugía mínimamente invasiva.

Tampoco podemos olvidar que ha sido una buena noticia saber que su ejemplar vida científica está propuesta para el Premio Princesa de Asturias 2024. Y es que nuestro amigo Jesús Usón, desde muy joven tenía claro que el futuro médico pasaba por la microcirugía y fue él y no otro, quién se preocupó de alimentar aquella formación de investigadores y profesionales sanitarios, al que tanto tenemos que agradecer. Mi más entrañable y cordial enhorabuena. Y tampoco puedo olvidar a su compañero y gran amigo mío Segundo Píriz Durán, que ha sido durante ocho años rector de la UEx, donde fue profesor de la cátedra del área de Conocimiento de Sanidad Animal y dos años presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas.

