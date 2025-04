Insultos al presidente

Comenta Compartir

No sé qué tiene que ver la caída del muro de Berlín que fue una revuelta popular producida el 9 de noviembre de 1989 con ... Pedro Sánchez, que tenía solo 17 años y aún no había pensado en lo que podría decir en su lejano tercer discurso de investidura y, desde luego, en lo que menos podría pensar era en los insultos tan duros, cínicos, cobardes y graves como los que recibe cada día. Eso sí que es una falta de respeto y una desvergüenza a un presidente. Es verdad que en su discurso Pedro Sánchez no tuvo reparo en decir que el único muro que hay que levantar es contra la derecha y la ultraderecha de este país, porque no podemos olvidar que cuando hablamos de esa especie nos referimos a los seguidores de Franco –dictador a ultranza– y a la Falange de las J.O.N.S. y que yo sepa no tenemos muy buenos recuerdos de aquella cuadrilla.

Sánchez siempre respaldó y apoyó la concordia, el diálogo y el entendimiento; pero lo que él y cualquier persona con un mínimo de educación no puede entender es que una invitada, con un cargo político importante y en un acto tan relevante como el del Congreso de los Diputados, ponga en su boca la expresión «hijo de puta» que le dedicó al presidente y haya pasado inadvertida. Eso sí que es un desprecio patológico, porque la sonora carcajada de Sánchez para valorar una convicción inaudita de Feijóo es de lo más lógico que se ha visto en un lugar donde pueden ejercitarse el humor sano y las buenas formas parlamentarias. Aquel acto impúdico requirió la expulsión inmediata del lugar. Pero lo grave son las imposiciones a la policía de Ortega Smith «amenazando y coaccionando» a dos agentes en Ferraz; las amenazas de un alférez del ejército de tierra con pistola en mano para amedrentar a los prudentes manifestados o el medio centenar de militares franquistas retirados que piden al Ejército que destituya al presidente del Gobierno y eso sin olvidar el escrito golpista promovido por los mandos jubilados que querían «fusilar a 26 millones de españoles hijos de puta».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora