Por fin nuestra FP

Hacia ya muchos años que Mérida necesitaba una expansión cultural de Formación Profesional pública como la que al parecer han conseguido los cinco institutos ya ... conocidos, acompañados de la Escuela de Hostelería y el centro Gadaljucén para conseguir la educación desde la básica hasta los ciclos superiores.

Y no es que en Mérida hayamos estado olvidados de esa formación profesional que tanta falta hace en la sociedad que hoy vivimos. Todavía recuerdo en mis juveniles años, cuando la nombrábamos como Escuela de Maestría Industrial y la dirigía Patricio Acero, propietario de Fundiciones Acero. Pero claro, solamente te enseñaban tres o cuatro oficios, como la carpintería, electricidad, fontanería, cerrajería, etc., y si asistían 50 o 60 alumnos ya eran muchos; ahora no, ahora ya podremos disfrutar de otra serie de enseñanzas que darán posibilidad a cientos o miles de estudiantes que lo van a agradecer y muchos para poder vivir con dignidad. Gracias a la Escuela de Hostelería por sus 28 plazas y tres superiores de restauración. A Guadaljucén por su rama agraria de gestión forestal, con 60 plazas en total entre el medio y el superior. Al instituto Albarregas por sus 325 plazas tan importantes y distribuidas en tres ramas. El Emérita con sus 150 plazas en las tres líneas ya conocidas, más la de instalación de sistemas de energía solar como futuro brillante.

El Extremadura y el Sáez de Buruaga en la misma línea y sumando la FP a la Sanidad en laboratorios y auxiliares de enfermería, algo impensable desde siempre. Y por si faltara alguien, mi instituto de Santa Eulalia con la educación infantil, la mediación comunitaria y la animación sociocultural y turística. Es decir, que sumando a todos los centros medios y superiores que contribuyen a mejorar nuestro mundo laboral y educativo, nos situamos en Mérida con mil plazas educativas para seguir creciendo y todo esto sin contar con nuestra Escuela de Arte y Superior de Diseño, que no es poco.