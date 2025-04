Los escándalos de Rubiales

Comenta Compartir

En España estamos hasta la coronilla del beso de Rubiales, yo creo que tiene más que justificada su situación personal dentro de lo que denominamos ... indeseable, truhan, y no sé qué cosa más para no insultarlo; pero temas para censurar las formas que dirigía la RFEF no nos faltan. Solo tenemos que recordar cuando, no hace mucho, pactó con Gerard Piqué una comisión millonaria por celebrar la Supercopa en Arabia Saudí, en la que se garantizaba el cobro de 40 millones de euros por los seis ejercicios firmados con aquel país. Yo creo que con esto es más que suficiente. Y no pretendo agudizar en absoluto en los escándalos económicos a los que nos tiene acostumbrados, como el salario de 340.000 euros después de impuestos y los 3.000 euros de alquiler por el piso que tuvo en la plaza de España en Madrid, todos ellos en manos de Anticorrupción.

Tampoco podemos olvidar el polémico viaje a Nueva York que realizó en 2018 junto a una pintora mexicana, supuestamente sufragado con fondos de la Federación Española de Fútbol, caso que fue desmentido el pasado 2022. Y para terminar, aunque podríamos continuar con las historias de Rubiales, el artículo que tituló El Mundo donde decía textualmente «El exjefe de gabinete de Rubiales denuncia que pagó orgías con dinero de la Federación». Y según declaraciones de su tío Juan en sede judicial, decía que se invitó a «un grupo de ocho o diez chicas jóvenes» y que el alquiler del chalé fue «únicamente para disfrute del presidente y su equipo más directo, pagándose los gastos con tarjetas de empresa de la propia RFEF». Así es que ya está bien y que sea la justicia la que determine este asunto, porque a todas horas en prensa escrita y televisión es insoportable.

