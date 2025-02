Comenta Compartir

Cada vez que en esta tierra pretendemos realizar alguna obra de importancia que pueda mejorar nuestra forma de vida, sacamos a relucir nuestra apatía y ... no mostramos ningún interés o expectación por cumplirlas y aceptarlas, y hoy concretamente me quiero referir al proyecto más importante que se nos ha presentado en Extremadura con Elysium City en Castilblanco, que nos lo están poniendo en bandeja y miramos para otro lado como si no se tratara de algo muy valioso. Serían unas inversiones que, sin lugar a duda, darían un revulsivo impresionante para la economía de nuestra región.

El proyecto desde su presentación ya contaba con las autorizaciones ambientales, publicadas en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) desde el pasado mes de enero y el Ayuntamiento de Castilblanco ya concedió la licencia de obras el pasado 2 de mayo tras su aprobación en el pleno municipal, y además de todo ello, es un proyecto que se ha desarrollado bajo la Ley Legio, la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio. Pero además de los 18.000 millones de inversión previstos, los promotores no han solicitado ninguna subvención ni ayuda al respecto, siendo una apuesta con recursos y avales propios. Una apuesta que generaría más de 32.000 empleos en los 8 años que dure la construcción y más de 26.000 empleos durante la explotación. Tendría una superficie de 12 millones de metros cuadrados y de ellos, 8,3 serán urbanizables. Según parece, se estiman 20 hectáreas de parques y un aforo hotelero de 18.000 plazas, jardines temáticos, zona residencial, un litoral navegable de 17 kilómetros, y además medios dedicados para conciertos y un estadio deportivo para 40.000 personas. Lo que nunca podremos entender es que si los promotores lo están haciendo con recursos y avales propios, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura pueda anular por decreto el inicio de las obras de Elysium City sin más, por considerarlo ambiental y económicamente inviable. No tiene sentido, pero siempre nos toca a los extremeños la carga más pesada.

