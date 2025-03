La discusión y los insultos ¿para qué?

Comenta Compartir

Todavía recuerdo aquellos años de la época franquista en la que yo siendo un niño iba al instituto público de Santa Eulalia, después el juego ... en el parque López de Ayala (en la Rambla de Santa Eulalia) con los amigos de toda condición y conducta. Los hombres jóvenes y mayores se buscaban la vida de la mejor manera posible y las mujeres eran amas de casa y las que mandaban en el hogar. Cada uno a lo suyo y en la calle discreción total en el diálogo; solo te desahogabas en la intimidad con los más cercanos. Los señoritos de la época no, esos eran de otra calaña distinta y como tales, para ellos no existía la prudencia, hablaban, hablaban…, y se desahogaban cuanto querían sin preocuparse de los presentes, aunque su oratoria fuese inmoderada, destemplada o atrevida, les daba igual; eran los tiempos que corrían. ¿Y ahora qué, hasta donde vamos a llegar? Porque ya no se trata de tener una verborrea más o menos ligera y no me refiero solo a los ciudadanos en general, que suelen ser los menos atrevidos, me refiero a los políticos que pretenden continuar emulando a los antecesores de su arcaica historia, discrepando, insultando y superando a los que fueron y ya no son, sin preocuparse de los auténticos problemas en nuestro país. Es que no seríamos mucho más prudentes y mejores españoles sabiendo que vivimos en un país democrático que lidera en el aspecto económico a Europa, aunque a muchos les cueste creerlo, que continuar con la trifulca y la marimorena populista día tras día, para llegar a lo que nadie querría llegar…; aunque sería bueno que entendieran que el 'berrinche' nos puede llagar a todos, cuando menos lo esperémos. Ya decía la semana pasada que lo más importante para todos los ciudadanos son la sanidad, la educación, el desempleo, las dificultades económicas, la violencia de género y los inmigrantes. ¿Es que no nos querremos enterar?

Temas

Cartas a la directora