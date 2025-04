Descentralizar es transferir poder de decisión y competencia desde el nivel central de una organización pública a unidades alejadas de la ciudadanía para dar mejor ... servicio, permitiendo a la dirección más utilidad y agilidad en la ayuda y además de todo ello, agiliza la toma de decisiones porque es más rápida, eso sin olvidar que los empleados de menor rango se sienten más involucrados en su trabajo.

Desde mi particular punto de vista, creo que el descentralizar instituciones para compartir estado es un acierto por parte del Gobierno y eso no significa desvalijar ni hurtar nada a nadie, sino hacer más grande nuestro país y llevar las cosas con sentido común para no perjudicar a nadie y darle a cada uno lo suyo.

Incluso antes de descentralizar abiertamente habría que poner las cosas en su sitio, ya que existen instituciones que sin saber todavía porqué, están funcionando en determinadas ciudades, cuando las leyes determinan lo contrario. Y me refiero concretamente al domicilio social del delegado del Gobierno en Extremadura, que reside en Badajoz cuando debería estar en la capital de la región, ya que en Badajoz disponen de un subdelegado como capital de provincia. Del mismo modo podríamos hablar de la tercera Zona de la Guardia Civil o de la Jefatura Local de Tráfico, ya que en 2003 hicieron un proyecto para construirla en Mérida porque por una disposición legal se creaban este tipo que jefaturas de Tráfico, aparte de las existentes en las capitales de provincia, y también en aquellas capitales que lo fueran de comunidades autónomas, como son los casos de Mérida y Santiago de Compostela; al final la de Santiago terminó construyéndose.

A ver si ahora con la presidenta María Guardiola, que gobierna en Mérida, tenemos mejor suerte como capital de la región para mejorar en determinadas instituciones.