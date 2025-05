Comenta Compartir

No sabemos por qué, toda la afición española de fútbol y hasta los propios clubs de primera y segunda categoría se extrañan y se maldicen ... cuando han recibido la noticia por el escándalo del arbitraje en España y solo porque durante 17 años el Barcelona ha tenido que desembolsar alrededor de 7 millones de euros a Negreira y compañía para mantener su estatus. Es decir, «que entre todas la mataron y ella sola se murió», tan es así que el presidente Joan Laporta no ha encontrado otra vía más corta que achacar al máximo dirigente de La Liga, Javier Tebas, tratando de desenmascararlo, apuntando que ese es el resultado de la fobia que le tiene al Barcelona y dejó bien claro que el club es de sus socios y de nadie más y quien disponga de mancillar su historia tendrá una enérgica respuesta. Y es que la historia no solo la ha vivido Negreira (padre) sino que también participaba su hijo, según informaciones publicadas en algunos medios, en los que se explicaba con mucha seguridad, que su hijo acompañaba a los árbitros desde el hotel donde se hospedaban hasta el campo de fútbol Spotify Camp Nou y además les recordaba textualmente: «Ya saben, aquí tranquilos. El Barcelona se juega mucho y no les puede temblar el pulso. Ustedes van sobrados, así es que ya saben lo que tienen que hacer».

Es obvio que La Liga esté siguiendo este asunto muy de cerca y actúe con tenacidad dentro de sus atribuciones y según le permita la ley, si es que quiere preservar la integridad de la competición. ¿Habrá resultados dignos? Nadie con sentido común podrá decir que determinada afición está en contra del club, sino que estas cosas ocurren por que las envidias son muy malas, pero sobre todo porque «el Barcelona es más que un club» y da lugar a estas cosas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director