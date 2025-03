Jefatura Regional de Tráfico

Comenta Compartir

Desde que vivimos en democracia, no he visto nunca una ciudad que siendo capital autonómica como es Mérida, no cuente con una Oficina Regional de ... Tráfico, como ocurre en todas ellas. En 2002 se firmó un convenio con el Gobierno central para que las capitales autonómicas albergaran como exigencia una Jefatura de Tráfico. En el caso de Mérida se estipuló que estaría funcionando en 2004, sin embargo, no fue hasta abril de 2005 cuando el Ayuntamiento cedió los terrenos de «la Algodonera» para que abriera al público y así pudiera descongestionar la existente en Badajoz. Algo similar se llevo a cabo en Galicia con Santiago de Compostela, y se abrió su oficina en 2005.

En Mérida los trámites se paralizaron porque empezaron a construir una nueva sede en Badajoz, que terminó en 2007, en cambio el cierre para Mérida fue total y hace ya muchos años que se firmó el convenio que seguimos esperando. No pretendo incordiar, pero de nuevo nos encontramos ante otro agravio comparativo respecto a otras capitales de España, y esperamos que el nuevo gobierno autonómico sea capaz de gobernar a «ras del suelo» tal y como dice María Guardiola y consiga lo que por ley nos pertenece, pero nos gustaría que todos en Mérida nos implicáramos para que esta iniciativa se convirtiera en realidad. Mérida no debe caer en el olvido para que por justicia tuviera lo que le pertenece, igualándose así al resto de capitales autonómicas de España, pues el problema no es solo la ausencia de la oficina (con los problemas de transporte que eso implica a todos...), sino que además estamos asistiendo a un ninguneo que no merecemos.

Cartas a la directora